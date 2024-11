Quintieri (Credito Sportivo e Culturale) a IDN: "Olimpiadi, le infrastrutture diventino una eredità positiva"

L'impegno dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale nelle Olimpiadi di Milano-Cortina, in particolare nella costruzione del Villaggio Olimpico. Lo ha sottolineato il presidente dell'istituto Beniamino Quintieri, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla triennale di Milano. Quintieri è intervenuto nell'ambito del panel "440 giorni a Milano - Cortina 2026". "L'obiettivo è che, una volta terminato l'evento, il Villaggio diventi il più grande studentato d'Italia, contribuendo così a rendere l'evento più sostenibile. Si vuole evitare che le infrastrutture costruite per le Olimpiadi rimangano inutilizzate dopo le gare, puntando invece su un progetto che lasci un'eredità positiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale, e che faccia parte di un processo di ristrutturazione urbana a lungo termine".