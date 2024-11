Racca a Italia Direzione Nord: "Farmacie al servizio per migliorare la qualità della vita degli anziani"

Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. Racca è intervenuta nell'ambito del panel intitolato "Silver Economy: la longevità come risorsa", sottolineando il ruolo fondamentale della farmacia nella promozione della salute e nella prevenzione, soprattutto per le persone anziane, che non sono più considerate "anziani" nel senso tradizionale, ma persone attive. "La farmacia non si limita alla dispensazione dei farmaci, ma si impegna anche a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, promuovendo la prevenzione e la salute. Ad esempio, offre screening per il tumore del colon-retto e per l'Helicobacter pylori, oltre a svolgere attività di vaccinazione, come quella contro l'influenza, che è particolarmente rilevante in inverno. Inoltre, le farmacie sono sempre più coinvolte in attività di telemedicina, come la misurazione degli ECG e degli Holter, per offrire servizi sanitari a distanza".

Racca ha evidenziato l'importanza di continuare a collaborare con Regione Lombardia per portare i servizi sanitari avanzati a livello territoriale, con l'obiettivo di garantire una vita lunga e sana per tutti.