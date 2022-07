Racca (Federfarma): “In Lombardia quasi duemila vaccinazioni al giorno”

Racca: “In Lombardia quasi duemila vaccinazioni al giorno”

Adesso facciamo quasi duemila vaccinazioni al giorno, cerchiamo (come farmacie) di aiutare la macchina regionale a vaccinare perché il vaccino è quello che ci permette di difenderci dal covid. Lo ha detto la presidente di Federfarma Annarosa Racca a margine dell'evento "Il ruolo delle farmacie nella riforma della sanita' lombarda" , organizzato oggi a Milano alla veneranda biblioteca ambrosiana, in merito al ruolo svolto dalle farmacie durante la campagna vaccinale.

Sono 530 le farmacie che somministrano i vaccini anti Covid

"In questi giorni c'è stato un grande aumento, prima vaccinavamo solo gli over 80 e adesso vacciniamo anche gli over 60 ed è aumentato notevolmente il numero delle prenotazioni delle persone che si rivolgono a noi", ha affermato Racca. Attualmente in Lombardia, sono 530 le farmacie che somministrano i vaccini anti Covid. "Contiamo di arrivare a mille - ha spiegato Racca - perché tra poco ci sarà anche la vaccinazione antinfluenzale e servira' anche quella per proteggerci e avere un inverno sereno. Un grande lavoro, quindi per fare tutto in sicurezza".