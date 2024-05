Milano: sbarca il 15 maggio il concertone di Radio Italia in piazza Duomo

Mercoledì 15 maggio 2024 piazza Duomo, a Milano, ospiterà il Live di Radio Italia. Protagonisti dell’evento, coordinato da Radio Italia e patrocinato dal Comune di Milano, saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors, Ultimo, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestr, diretta dal maestro Bruno Santori. Attualmente non è ancora pubblica la scaletta; ciò che è noto è che la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà inoltre approntata la «terrazza Radio Italia» dalla quale Luca Ward annuncerà gli artisti. La sigla di apertura sarà eseguita in live da Saturnino e si prevedono collegamenti speciali con il palco principale.

Come accedere all'evento

Il concerto durerà dalle 20.40 a mezzanotte circa. Per accedervi, su richiesta della questura, nel rispetto delle disposizioni di gestione dell’ordine pubblico, è necessario registrarsi sul sito Radioitalia.it.; infatti, cliccando nella sezione “Richiesta accrediti”, che porta direttamente al link di TicketOne, è possibile presenziare all’evento che, lo ricordiamo, resta gratuito. Sul sagrato del Duomo sarà allestita un’area destinata ai portatori di handicap, per i quali l’accesso sarà garantito siano all’esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. Il concertone sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana, RadioItalia Tv e in streaming audio/video su Radioitalia.it; sarà inoltre trasmessa parallelamente su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8. Lo stesso evento approderà per la prima volta a Napoli, in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.