Radio Italia Live torna a Milano: 12 star sul palco di piazza Duomo

Torna, con un doppio appuntamento a Milano il 15 maggio e per la prima volta a Napoli il 27 giugno in piazza del Plebiscito, il concerto di Radio Italia Live. Sul palco di piazza del Duomo 12 star sanremesi e della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors, Ultimo. Ognuna si esibirà con tre brani a testa, totalmente riarrangiati. La conduzione quest'anno sarà affidata non più a Luca e Paolo ma agli speaker di Radio Italia.

Sala: "Un evento di cultura popolare che unisce l'Italia"

Alla conferenza stampa di presentazione in Comune a Milano anche Emma: "Partecipare a Radio Italia Live è sempre una grande emozione e un grande onore. Un'occasione per fare musica con tanta qualità", ha detto. "Grazie a Radio Italia - le parole del sindaco Giuseppe Sala -. Eventi come questi sono i veri eventi di cultura popolare, eventi di cui abbiamo bisogno, come l'Expo, belli e raffinati. Sono contento che quest'anno andrete a Napoli, come l'anno scorso con Palermo, questa idea di unire il sud e il nord dell'Italia è qualcosa che ritengo bellissima e utilissima per il paese".