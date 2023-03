Raduno estrema destra, Casapound:"Fare di più sull'immigrazione".

Raduno dell'estrema destra, Casapound: "Fare di più sull'immigrazione"

Nel giorno della convention a Milano dei gruppi extraparlamentari dell'estrema destra, Casapound interviene sulla questione dei migranti. Sul tema ha parlato Angela De Rosa, portavoce milanese di Casapound, a margine della convention dei gruppi extraparlamentari dell'estrema destra che si sta svolgendo a Milano, nella storica sede di Forza Nuova in piazza Aspromonte 31.

Angela De Rosa (Casapound): "Servono più rimpatri immediati"

"Sicuramente sull'immigrazione ci aspettiamo qualcosa di meglio - ha detto - ad esempio che questo governo operi rimpatri immediati. Molti dei componenti di questa maggioranza di governo hanno parlato di possibilità di fermare le partenze nei paesi d'origine. Ci aspettiamo che questo venga fatto, o almeno si pongano le basi". Sul Govrno invece, ha poi aggiunto, "non si tratta di avere fiducia. Ho delle aspettative nei confronti di questo governo perche' credo ci siano dei problemi strutturali in questa nazione e dobbiamo risolverli con politiche di lungo respiro".

L'Anpi contro il raduno della estrema destra

Per quanto riguarda il raduno di Movimento Nazionale, Casapound, Lealtà e Azione e altre sigle di estrema destra, ad espriersi è stato anche il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati. "Noi è da anni ormai che chiediamo che queste organizzazioni neofasciste vengano messe al bando - ha detto - e gli strumenti per farlo esistono già: sono le leggi Scelba e Mancino, che consentirebbero di sciogliere queste organizzazioni, ma manca la volontà politica di applicarli. Ora, però, non mi sembra che ci siano i margini per farlo". Cenati ha poi aggiunto che con "la destra al governo, lo spazio politico per questi movimenti si è ristretto e allora cercano di ricompattarsi per ricrearlo", anche se "negli ultimi mesi ci sia stata un'intensificazione e una continuità del fiorire di movimenti neofascisti e di atti contro alla Costituzione". Per questo "la preoccupazione c'è sempre e bisogna tenere molto alta la vigilanza. Credo che abbiamo gli strumenti per poter contrastare questi rigurgiti neofascisti".