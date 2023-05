Rafael Leao e Calabria al concerto di Lazza a Milano. VIDEO

Rafael Leao e Calabria al concerto di Lazza a Milano

Un evento il concerto di Lazza al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Tra i tanti spettatori vip nella serata di domenica 30 aprile anche due calciatori del Milan, Rafael Leao e Davide Calabria. E il cantante, secondo classificato a Sanremo, essendo un tifoso sfegatato dei rossoneri, ha anche invitato brevemente i due giocatori a salire sul palco assieme a lui, mostrando la maglia ricevuta in dono dai due. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, i due giocatori sono poi tornati tra il pubblico per il resto del concerto, non prima che Lazza ribadisse: "Se c’è qualcuno che fischia, può andare a fare in ***. Forza Milan”.

"Se c'è qualcuno che fischia vada a fare in culo,Forza #Milan raga"@thelazzinho meraviglioso con i nostri campioni @RafaeLeao7 e @davidecalabria2.

Come fai a non volergli bene?

???? pic.twitter.com/YdHL219yBu — Milan memories (@MemoriesMilan) April 30, 2023

Lazza: feat con Leao se il Milan batte l'Inter in Champions

Lazza qualche giorno fa ha anche fatto una promessa: se il Milan dovesse raggiungere la finale di Champions League battendo i cugini dell'Inter, farà un feat assieme a Rafael Leao. Il portoghese è infatti grande appassionato di musica ed ha addirittura inciso un disco intitolato "Beginning" usando il nome d'arte di Way 45.