Raffaella Carrà diventa un’opera lirica. Il debutto al Donizetti di Bergamo

Raffaella Carrà diventa un'opera lirica, o meglio diventa il soggetto di una nuova opera che debutterà al teatro Donizetti di Bergamo il prossimo settembre, e che rientra fra le iniziative per Brescia Bergamo capitale italiana della Cultura.

'Raffa in the Sky' è stata composta da Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli.

Nata da un'idea di Francesco Micheli (che ne cura anche la regia), 'Raffa in the Sky' è stata composta da Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli. "Sono sicuro che Raffaella sarebbe incuriosita, lusingata ed emozionata", ha detto Sergio Japino, il coreografo e regista che per anni è stato al fianco della Carrà e che è stato coinvolto nella creazione di questo lavoro.