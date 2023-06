Ragazza incinta scomparsa: trovato il cadavere di Giulia Tramontano

E' stato trovato dai Carabinieri, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di Giulia Tramontano. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale, è stato portato nella caserma dell'Arma per l'interrogatorio della pm Alessia Menegazzo.

Articolo in aggiornamento