Ragazza investita da un tram. E' in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata all'ospedale Niguarda la ragazza ventenne investita, ieri, sabato 18 febbraio, intorno alle 13:30 da un tram della linea 3 nella centralissima via Torino a Milano.

L'urto l'ha fatta sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove ha sbattuto la testa

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, che sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona, la giovane è scesa dal marciapiede ed è stata toccata dal tram, un urto che l'ha fatta sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove ha sbattuto la testa. L'incidente è avvenuto vicino a via dell'Unione ma in un punto dove non ci sono strisce pedonali.