Ragazza italiana di 36 anni scomparsa a Malaga da 11 giorni

Scende in campo anche l'Interpol per scoprire dove si trovi la bergamasca Roberta Cortesi, da 11 giorni introvabile a Malaga, in Spagna, dove si era trasferita da due anni per lavoro. La notizia è riportata da alcuni quotidiani e l'avvocato Luca Gambirasio, che assiste la mamma e la sorella della trentaseienne, ha contattato la polizia spagnola per chiedere un maggior coinvolgimento nelle indagini e ha confermato alla famiglia l'interessamento dell'Interpol.

Ragazza scomparsa, tutte le ipotesi sono accreditate

A Osio Sotto la famiglia è convinta che sia successo qualcosa di grave e anche il legale ritiene che sia avvenuto "un evento delittuoso". Secondo quanto riportato dai quotidiani, gli investigatori in questa fase non seguono una pista investigativa privilegiata e quindi, al momento, tutte le ipotesi sono accreditate. Gli ultimi messaggi WhatsApp che Roberta ha inviato alla mamma risalgono a sabato 25 novembre alle 12.20, dopo di che non ha più chiamato o scritto e non ha nemmeno risposto ai messaggi, anche a quelli della sorella Alessandra. Un comportamento che i famigliari ritengono anomalo dal momento che Roberta era abituata a telefonare alla madre con frequenza e perché è legata a loro da uno stretto rapporto.