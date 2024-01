Ragazza violentata in un parco: preso il calciatore Stanislav Bahirov

E' Stanislav Bahirov, 25enne nato in Ucraina ma cittadino romeno l'uomo arrestato dagli agenti della Squadra mobile per aver violentato una ragazza a Milano. Bahirov gioca come attaccante nella Vogherese nel campionato di Serie D.

Il venticinquenne romeno arrestato per aver violentato una ragazza di 19 anni affetta da disturbi psichiatrici in un'area verde alla periferia di Milano, secondo il gip che ha disposto il carcere, ha mostrato "particolare determinazione a delinquere" oltre che ad aver abusato "delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima" Al rifiuto della ragazza, la notte deL 22 ottobre dell'anno scorso l'ha condotta "in una zona ancor più appartata". Nonostante la giovane si trovasse "in condizioni di evidente fragilità", l'arrestato "non ha esitato a indurla a bere ulteriore vodka per riuscire a vincere ogni sua forma di resistenza". Le modalità dell'azione sono indicative di "un'attività non del tutto occasionale". Il giudice sottolinea infatti come fu identificato dagli agenti della Squadra Mobile che indagavano sul caso e tenevano sotto osservazione la zona per individuare il responsabile "mentre si aggirava", circa un mese dopo l'aggressione, "nello stesso luogo, in condizioni di tempo e di orario analoghi" a quelle della notte delle violenza. "Tale circostanza - annota il giudice - desta sicuramente allarme in quanto l'uomo si trovava, ancora una volta, in orario notturno, solo e senza apparente ragione in prossimità di un parco".