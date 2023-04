Ragazza violentata sul treno: le indagini sulle telecamere

Si concentra sulla raccolta di tutte i filmati delle telecamere del treno Varese-Treviglio e delle stazioni del Passante ferroviario tra Porta Garibaldi e Forlanini di Milano l'indagine sulla violenza sessuale subita ieri mattina da una ragazza italiana di 21 anni. Gli accertamenti dell'aggiunto Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro sono delegati agli specialisti della sezione reati sessuali della Squadra mobile.

L'aggressore è descritto dalla vittima come un uomo sui 40 anni di origini sudamericane

Dai filmati potrebbero arrivare elementi utili per identificare l'aggressore, descritto dalla vittima come un uomo sui 40 anni di origini sudamericane. Dopo il racconto a caldo a una pattuglia della Polizia ferroviaria di Treviglio in servizio sul treno la giovane ha formalizzato le accuse in una denuncia arrivata oggi in Procura. Gli inquirenti stanno inoltre verificando eventuali denunce analoghe avvenute nella tratta.