Ragazzo accoltellato in una scuola nel Milanese, è fuori pericolo

È stato arrestato con l’accusa di lesioni lesioni personali aggravate il 17enne bloccato dai carabinieri a Rozzano per l’aggressione di pochi minuti prima di un ragazzo di 15 anni all’ingresso del centro formazione professionale di Pieve Emanuele ferito con una coltellata alla gamba. Il ragazzo ferito ha riportato un'ampia ferita a una coscia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, ma è fuori pericolo: la coltellata non ha leso punti vitali.

Ragazzo di 15 anni accoltellato, pregressa lite per futili motivi

Il movente dell'aggressione - secondo quanto ricostruito - sarebbe legato a una lite, nata sui social, per una ragazza. Il 18enne non frequenta la scuola. “I motivi del gesto, da accettare compiutamente, sono verosimilmente riconducibili ad una pregressa lite per futili motivi, scaturita alcuni giorni fa via social”, riferiscono i carabinieri.