Ragazzo accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale

Paura nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. In via Giambellino - come riferisce Milano Today -un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato.

Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia

Il giovane, inizialmente trasportato in codice rosso al San Carlo (poi declassato a giallo al triage), non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia. Tutto è accaduto un attimo prima delle 3.30 all'altezza del civico 115, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). La dinamica e le cause del ferimento non sono ancora noti. Sul fatto sono in corso accertamenti da parte di via Fatebenefratelli.