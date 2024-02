Ragazzo di 15 anni accoltellato in una scuola del Milanese: è grave

Un ragazzo di 15 anni e' stato accoltellato in una scuola di Pieve Emanuele, nel milanese. L'evento e' avvenuto nel centro formazione professionale di via Gigli 7 ed e' stato portato in codice rosso all'ospedale di Rozzano per una ferita da taglio all'arto inferiore. La dinamica e' al vaglio delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e carabinieri. E' stato gia' bloccato dai carabinieri il presunto aggressore. E' un 17enne, anche lui italiano, ed e' stato fermato dai carabinieri a Rozzano. Non sono ancora noti i motivi dell'aggressione.

Malpezzi (Pd): "C'è una vera emergenza educativa"

"Sono senza parole di fronte alle prime notizie che stanno arrivando da Pieve Emanuele, dove un ragazzo e' stato accoltellato nel centro di formazione professionale ed e' in codice rosso. Continuo a pensare che senza la realizzazione della comunita' educante, capace di fare sinergia tra tutte le agenzie educative del territorio, sara' sempre piu' difficile prevenire, cogliere segnali di disagio, aiutare i nostri giovani e le loro famiglie. C'e' una vera emergenza educativa che ha bisogno di pedagogisti, psicologi, educatori, capaci di lavorare con insegnanti, famiglie, territorio. Ci stringiamo a questo ragazzo e alla sua famiglia". Lo dice la senatrice del Pd, Simona Malpezzi, vicepresidente della commissione per l'Infanzia e l'adolescenza.