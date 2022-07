Ragazzo pestato a sangue, il video choc davanti alla Stazione

Intorno alle 20 di ieri, venerdì 22 luglio 2022, un ragazzo è stato pestato a sangue da un uomo davanti alla Stazione Centrale di Milano.

Una rapina alle origini dell'aggressione

Le pattuglie dell'esercito - come riporta il Corriere di Milano - hanno allertato la polizia secondo cui, alla base dell’aggressione, ci sarebbe stata una rapina subita poco prima dal 17enne e poi una lite con altri che bivaccano giorno e notte nei pressi della stazione. In un video, ripreso da un passante, si vedono i momenti della seconda aggressione: un ragazzo circola a torso nudo, ricoperto di sangue, prima di essere brutalmente steso a terra e aggredito da un nero.

17enne tuinisino ricoverato in codice verde

La vittima del pestaggio, un 17enne tunisino senza fissa dimora, è stato trasportato in ospedale in codice verde. Non ha lesioni importanti e non corre pericolo.