Ragazzo spinto sotto un treno in transito dai coetanei: salvo per miracolo

Ragazzo spinto sotto un treno in transito dai coetanei: si salva miracolosamente

Ieri pomeriggio un ragazzo è stato spinto da alcuni coetanei finendo sotto un treno in transito alla stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza che assieme agli agenti della Polizia Ferroviaria hanno individuato due giovanissimi, rintracciandoli e portandoli in Questura dove è giunto il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale dei Minori. Al vaglio la posizione dei due ragazzi. Secondo quanto si apprende il giovane non è in pericolo di vita. È stato portato in codice giallo in ospedale ed è sotto shock.

Seregno: tentano di rubargli una felpa e lo gettano contro un treno

I due responsabili del folle gesto sono stati sottoposti a fermo con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina. Secondo quanto si apprende, avrebbero spinto il quindicenne contro il treno in transito nel tentativo di rubargli la felpa. I giovani erano stati portati in serata in questura dove sono stati sentiti anche dal pm della procura dei minorenni. All'alba sulla base del provvedimento eseguito dalla Squadra mobile e dalla Polfer sono stati accompagnati al Cpa di Torino.