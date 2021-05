Tragedia funivia: Stelvio posticipa inizio stagione sci estivo al 12 giugno

La stagione dello sci estivo al Passo dello Stelvio e' posticipata da questo fine settimana al 12 giugno. Come riferisce all'AGI, Umberto Capitani, direttore degli impianti di risalita allo Stelvio (Sifas), il posticipo e' dovuto "alla sospensione delle attivita' di controllo degli impianti che erano previsti allo Stelvio in questi giorni". Infatti, molto probabilmente gli ispettori della Regione Lombardia sono stati dirottati in supporto alla tragedia del Mottarone. Il ghiacciaio dello Stelvio, servito da funivie e sciovie, e' la piu' vasta area sciabile estiva delle Alpi.