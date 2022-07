Rai, dal cda ok all'unanimità al piano immobiliare

Rai: cda, ok all'unanimità al piano immobiliare

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha approvato all'unanimità dei presenti il Piano Immobiliare presentato dall'amministratore delegato Carlo Fuortes. Il Piano Immobiliare - informa una nota di Viale Mazzini - prevede una razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi aziendali resa opportuna sia dall'evoluzione delle modalità di lavoro conseguenti alla transizione digitale, sia dalla necessità di assicurare una maggiore sostenibilità ambientale e finanziaria.

Rai: il piano immobiliare riguarda anche la sede di Milano

Il Piano riguardera' alcune sedi regionali e gli insediamenti aziendali di Roma e di Milano; l'eventuale dismissione di asset non strategici servira' a liberare risorse per la valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale e sara' sottoposta ad approvazione da parte del CdA. Il Piano immobiliare e' stato illustrato ai sindacati all'interno di un percorso aziendale avviato e messo a conoscenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.