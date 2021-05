Rai Milano al Portello: sì unanime del cda (che sta per lasciare)

Rai al Portello: sì unanime del cda (che sta per lasciare)

Il piano di fattibilita' del progetto di trasferimento degli studi Rai di Milano dalla sede di via Mecenate all'area del Portello e' stato ieri uno dei temi centrali della seduta del cda di viale Mazzini. A quanto si apprende si e' registrata una unanime condivisione da parte dei consiglieri presenti ai lavori per questo progetto di trasferimento da tempo sul tavolo ed ora si procedera' con ulteriori, e si ritiene definitive, verifiche per la sua realizzazione. L'amministratore delegato Fabrizio Salini ha comunque evidenziato l'opportunita' che sia il nuovo vertice Rai, di prossimo insediamento, a prendere in esame il progetto nella sua definitiva stesura per le valutazioni che riterra' di fare. Evidente che a questo punto, visti anche i tempi ristretti, l'ultima parola sulla Rai di Milano al Portello sara' del nuovo assetto.