Rai: Sala, Cda faccia presto per ridare lustro alla sede di Milano

"Io spero che il nuovo consiglio faccia velocemente quello che deve fare per ridare un grande lustro alla presenza della Rai a Milano". Cosi' il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della cerimonia di apertura di Prix Italia, sulla possibilita' di un nuovo centro di produzione Rai a Milano. "Credo che la trasformazione debba essere basata anche su condizioni oggettive, per cui il Centro Rai di Milano sarebbe importantissimo - ha detto - da' una struttura alla Rai piu' efficiente, e pensiamo a quanto sarebbe importante anche per avvicinare i giovani. Non credo ci possa essere un progetto interessante come questo, e quindi bisogna andare avanti".

"La nostra non e' un'istanza politica - sottolinea il sindaco - ma e' un'istanza di modernita', di voglia di vedere un'istituzione storica come la Rai migliorare". Il progetto per la rigenerazione della presenza della Rai a Milano, per Sala "è molto importante perché può essere in linea con la necessità di cambiamento". Poi, replicando a chi gli chiedeva se prenderà immediatamente contatti appena si insedierà il consiglio, Sala ha detto: "assolutamente sì".