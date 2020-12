Rap contest con Nitro, arrivano i carabinieri: 'Violate norme anti Covid"

Il rapper vicentino Nitro e una ventina di altre persone tra i protagonisti di una sfida tra artisti trasmessa in streaming ieri sera dall'interno di negozio di informatica di Desio, provincia di Monza. Un 'mic tyson' che si è chiuso tuttavia con l'arrivo dei carabinieri attorno alle 23, allertati da alcuni residenti per il volume troppo alto della musica. E sono scattate così anche sanzioni amministrative per violazione delle norme anti covid. Alcuni dei presenti provenivano infatti da fuori regione. Ma gli organizzatori si difendono spiegando che non si e' trattato "in alcun modo di un party o di un assembramento illegale ne' clandestino di alcun tipo" bensi' di un contest che ha coinvolto "il numero di addetti e tecnici necessario per la realizzazione di tale evento", tutti "preventivamente sottoposti a tamponi, con esito negativo".