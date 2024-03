Rapina choc a Milano: donna aggredita e gettata a terra in pieno centro

Milano una giovane donna di 31 anni è stata brutalmente assalita mentre stava citofonando a un amico, finendo a terra. La vittima è stata derubata e in preda al trauma ha persino perso i sensi. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile. Come riporta Il Giorno, il fatto si è verificato lo scorso sabato sera. La donna, una consulente finanziaria toscana di 31 anni, si trovava in via Saffi, tra piazza Conciliazione e la stazione di Cadorna, quando è stata aggredita dopo aver citofonato a un amico. Sembrava essere stata seguita dall'aggressore, che l'ha attaccata alle spalle mentre aspettava che l'amico aprisse la porta. Dopo averla gettata a terra e strappato la borsa, il criminale è fuggito.

Soccorsi immediati e indagini in corso

Dopo l'aggressione, la donna è rimasta a terra, svenuta per il trauma. I passanti hanno prontamente prestato soccorso, cercando di farla riprendere e chiamando le forze dell'ordine e un'ambulanza. Gli operatori sanitari di Areu hanno assistito la vittima, che fortunatamente non necessitava di essere accompagnata in ospedale. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, arrivato a seguito della chiamata, hanno avviato subito le indagini dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e dei presenti. La borsa rubata conteneva il cellulare, documenti e le chiavi di casa. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Duomo si stanno occupando del caso. Poiché la vittima è stata attaccata alle spalle, non è riuscita a identificare l'aggressore. Gli investigatori lavorano con poche informazioni, ma stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza nella zona, sperando di individuare il responsabile. C'è anche la possibilità che l'aggressore abbia avuto un complice.