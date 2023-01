Rapina e sequestro di persona in sala slot a Milano

Tre uomini con il volto coperto hanno messo a segno una rapina in una sala slot, a Milano, e per farlo non hanno esitato a sequestrare la dipendente, che poi si è liberata da sola una volta che i banditi si sono allontanati.

L'episodio in viale Monza, 40, intorno alle 9.30

E' accaduto ieri mattina in viale Monza 40, quando intorno alle 9.30 i tre sono entrati nella sala ancora vuota e hanno aggredito la dipendente, una cinese di 40 anni, immobilizzandola e obbligandola a stare, imbavagliata e con le mani legate con del nastro, in bagno. Quando i rapinatori si sono allontanati, con l'incasso di circa 3mila euro, e di due cellulari, la donna si è liberata e ha dato l'allarme. Un caso analogo si è verificato lo scorso 3 gennaio sempre a Milano, in via Carabelli, e sempre ai danni di un'attività di gioco.