Rapinano minorenne e postano video sui social, fermati quattro tunisini

Gli agenti della volante del Commissariato Garibaldi Venezia di Milano hanno fermato quattro ragazzi tunisini, tre 16enni e un 14enne, ritenuti responsabili di una rapina aggravata in concorso ai danni di minorenne in piazza Gae Aulenti anche sulla base di in video dell'aggressione postato sui social. Gli agenti hanno fermato e controllato quattro ragazzi minorenni e li hanno riconosciuti come autori di una rapina aggravata consumata il giorno prima ai danni di un ragazzo italiano 17enne.

Vittima accerchiata in piazza Gae Aulenti con la scusa di una sigaretta

I quattro, in piazza Gae Aulenti, nei pressi del Bosco Verticale, la mattina di domenica hanno accerchiato la vittima mentre passeggiava e, con la scusa di una sigaretta, l'hanno costretta a seguirli in un posto poco frequentato per aggredirla con calci e pugni e prendergli soldi e smartphone. Alcuni cittadini hanno assistito alla rapina ed hanno subito chiamato le forze dell'ordine: gli agenti hanno soccorso la vittima e, dopo aver visionato un video che riprendeva gli attimi della rapina postato su un social network, alcune ore dopo hanno fermato i minori che indossavano ancora gli indumenti del momento in cui avevano consumato la rapina. D'accordo con il pm per i minori, gli agenti hanno eseguito altri accertamenti, anche attraverso la visione delle telecamere cittadine, in base ai quali all'esito i quattro sono stai sottoposti al fermo di polizia giudiziaria. Si trovano ora in istituto.