Rapinano uomo per vendetta, tre egiziani in arresto a Milano

Tre egiziani di 32, 22 e 27 anni sono stati arrestati ieri sera dalla polizia di Milano per rapina aggravata in concorso. La vittima un 26enne di nazionalità pakistana, che ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito mentre si trovava nei pressi di un parcheggio in via Aldini insieme a un amico. I tre avrebbero iniziato a colpirlo con calci e pugni, per poi impossessarsi del suo marsupio con dentro il portafogli e le chiavi di casa. La vittima ha quindi allertato la polizia, cercando di non perdere di vista gli aggressori, che all'arrivo delle volanti sono stati fermati.

Rapina come spedizione punitiva

Secondo quanto ricostruito, la rapina sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva nei confronti del 26enne, che in una precedente occasione aveva sventato un tentativo di furto da parte di uno dei tre. Il ragazzo piu' giovane, infatti, era stato visto dalla vittima - che successivamente aveva anche avvertito le forze dell'ordine - mentre cercava di rubare un monopattino elettrico all'interno di un condominio. Da li', quindi, l'idea di vendicarsi. I tre sono stati fermati poco distanti dal luogo della rapina, in via Triboniano.