Rapinato del Rolex da 20mila euro in centro a Milano

Stava salendo a bordo della sua auto in Foro Bonaparte a Milano quando ieri pomeriggio è stato avvicinato da due uomini in scooter. Entrambi erano vestiti di nero e avevano caschi e scaldacollo dello stesso colore. Uno è rimasto in sella allo scooter, l'altro gli ha strappato dal polso un orologio Rolex del valore di 20mila euro. La vittima, 63 anni, ha denunciato la rapina alla Polizia.