Rapinava gli studenti sul bus, arrestato 19enne

Nel Bresciano, precisamente a bordo dell’autobus che percorre la Valsabbia o in vicinanza delle fermate, un 19enne minacciava con un coltello gli studenti, anche minorenni, a consegnargli telefono e portafogli. Tra rapine tentate e altre riuscite, gli episodi in totale sono undici. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri di Sabbio Chiese insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile, ed è ora sotto esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Brescia. Secondo quanto scritto dalla nota dei carabinieri di Brescia, attualmente il ragazzo si trova in attesa dell’interrogatorio di garanzia.