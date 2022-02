Rapine: revocati i domiciliari a Neima Ezza, ma ha l'obbligo di dimora

Dopo Baby Gang, torna libero anche Neima Ezza

Al rapper Neima Ezza, alias di Amine Ez Zaaraoui, sono stati revocati gli arresti domiciliari e sostituiti con la misura dell'obbligo di dimora Comune di Milano e permanenza a casa dalle 20 alle 7. Lo ha deciso il gip Luca Milani accogliendo parzialmente l'istanza dell'avvocato Gaia Scovazzi che difende il ventenne arrestato lo scorso 19 gennaio per due rapine che avrebbe commesso in gruppo il 22 e il 23 maggio nella zona delle Colonne di San Lorenzo. Un primo tentativo di affievolimento degli arresti domiciliari era stato gia' provato e rigettato dal gip Manuela Scudieri, nel frattempo spostatasi in corte d'Appello.