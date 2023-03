Rapine a Milano, l'aggressore: "Non ricordo nulla, ero ubriaco e drogato"

"Non ricordo nulla perche' ero ubriaco e drogato". E' quanto, in sintesi, ha detto Abrahman Rhasi nell'udienza di convalida nel carcere di San Vittore alla gip di Milano Lidia Castellucci in merito alle cinque rapine, in cui sono rimaste ferite sei persone, avvenute nel pomeriggio del 6 marzo in zona Stazione Centrale. Nel rispondere alle domande del giudice il 23enne marocchino, che di fatto ha negato le accuse, ha spiegato - come riferisce il suo legale d'ufficio Nicola D'Amore - di "essere in Italia da meno di 40 giorni senza alcun riferimento" e di "vivere nei paraggi della stazione Centrale". L'avvocato ha chiesto di applicare una misura meno afflittiva di quella del carcere richiesta dal pm. Una valutazione legata allo stato psico-fisico del giovane apparso "poco lucido" e "provato" per alcuni traumi riportati durante le aggressioni e il successivo arresto.