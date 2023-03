Rapine con coltello in serie a Milano: arrestato l'aggressore

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane cittadino straniero ritenuto responsabile delle rapine aggravate commesse ieri pomeriggio a Milano. Stando a quanto riferito dalla Questura di Milano in una nota, l'uomo, la cui identificazione è ancora in corso, è stato bloccato dai poliziotti della sezione Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale dove, dopo aver commesso quattro rapine, ne stava tentando una quinta ai danni di una donna italiana di 44 anni.

Rapine con coltello a Milano: un pomeriggio di terrore

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile, l'uomo, verso le ore 17.40 avrebbe rapinato, nel sottopasso Mortirolo, una 39enne italiana facendo uso di un coltello per derubarla del telefono cellulare. Successivamente, in via Gluck, ha rapinato una cittadina salvadoregna - condotta poi in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli per ferita alla mano - asportandole il telefono cellulare e la tessera ATM. Poco dopo ha commesso un'altra rapina in via Sammartini ai danni di una cittadina spagnola di 34 anni derubata di 20 euro e del cellulare. La donna è stata trasportata poi in codice giallo al San Paolo.

Successivamente l'uomo ha commesso la quarta rapina in viale Brianza nei confronti di una cittadina italiana di 23 anni, andata in codice giallo al Policlinico, cui ha rubato le carte di credito, accettata al policlinico in codice giallo. In tale circostanza in suo soccorso sono intervenuti tre cittadini italiani rispettivamente del '99, '54 e '65, che hanno riportato lesioni varie e che sono stati trasportati rispettivamente in codice giallo al Policlinico, in codice rosso al Niguarda e in rosso al San Carlo (i codici rosso non sono in pericolo di vita). L'ultima rapina è stata tentata in via Venini, ai danni di una 44enne, quando l'uomo è stato fermato dalla pattuglia dei motociclisti della Polizia di Stato. Il responsabile ancora non identificato al termine degli atti verrà trasferito a San Vittore.

Il ferito più grave ha cercato di difendere una donna dalla rapina

Sarebbe intervenuto per difendere una donna da un tentativo di rapina il ferito piu' grave dell'aggressione in viale Brianza commessa presumibilmente da due uomini armati di coltello. E' quanto emerge dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena. L'uomo, un italiano di 54 anni, e' stato colpito alla spalla perdendo molto sangue

I commenti e le reazioni

Salvini: "La battaglia per la sicurezza deve unire"

“Sconvolgente notizia dalla mia Milano, dove la zona della Stazione Centrale si conferma a grave rischio: solo l’eroico intervento di alcuni cittadini ha evitato un bilancio ancora più drammatico". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto accaduto a Milano in zona Stazione Centrale e aggiungendo: "La battaglia per la sicurezza deve unire cittadini e politica, non dividere”.

Sardone: "Milano è una grande favela"

"Una coppia di delinquenti, presumibilmente nordafricani, ha accoltellato cinque persone in mezzo alla strada per rapinarle nella zona della stazione Centrale. Un signore di 68 anni è grave in ospedale. Ormai Milano, complici le politiche d'accoglienza sfrenata e anti-securitarie del Pd è una grande favela". Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega. "La sicurezza - continua Sardone - è stata azzerata e si rischia di morire semplicemente camminando sul marciapiede. Da tempo denunciamo una situazione invivibile intorno alla Stazione Centrale, con criminalità e degrado a ogni angolo. La sinistra in questi anni si è persino opposta ai blitz delle forze dell'ordine. Ringraziamo il sindaco Sala per aver reso Milano un inferno, sottovalutando un'emergenza che si è aggravata negli anni. Un sincero grazie alla Polizia di Stato prontamente intervenuta per fermare uno degli aggressori".