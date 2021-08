Rapine a Riccione a Milano, arrestata ragazzina 16enne

Dal lungomare di Riccione al vie del centro di Milano per rapinare insieme con gli amici altri giovani. E' quanto avrebbe fatto una ragazzina di 16 anni arrestata nel capoluogo lombardo mercoledi' sera dalla Polizia di Stato per rapina in concorso ai danni di un 28enne in via Torino. Poco dopo le 21, la vittima, in compagnia della fidanzata, e' stata avvicinata da un giovane di circa 20 anni che si era staccato da un gruppetto di otto persone. Lo sconosciuto con fare amichevole ha messo il braccio intorno al collo del 28enne e gli ha chiesto se avesse una sigaretta. In quel frangente un altro ragazzo della compagnia e' arrivato alle spalle del 28enne e gli ha strappato la collanina d'oro del valore di circa mille euro.



I due giovani rapinatori hanno provato a scappare ma la vittima li ha inseguiti. Per guadagnarsi la fuga il gruppo e' salito su un tram ma e' il 28enne e' riuscito a raggiungerlo. Una volto a bordo, il 28enne ha bloccato per un attimo il ragazzo con la sua catenina ma gli e' sfuggito per l'intervento della ragazzina minorenne che si e' frapposta tra i due. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Questura di Milano - allertati dalla fidanzata della vittima - che pero' sono riusciti a bloccare solo la minorenne mentre i complici sono scappati. Dai successivi accertamenti e' emerso che la 16enne, accompagnata poi al centro di giustizia minorile di Bologna, e' gia' indagata dai Carabinieri del nucleo operativo di Rimini per delle rapine simile che avrebbe commesso con altri giovani nelle scorse settimane a Riccione.