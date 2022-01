Rapine e aggressioni, arrestati 3 minori nel Milanese

Tre minori sono stati raggiunti da una misura cautelare (per due custodia in carcere e uno obbligo di permanenza a casa) a Carugate e a Brugherio perche' avrebbero commesso, a vario titolo, tre rapine aggravate in concorso, tre violente aggressioni, due danneggiamenti e un episodio di minaccia a pubblico ufficiale quando, fermati da una pattuglia dei carabinieri, si erano dati alla fuga minacciandoli.