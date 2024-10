Rapine di orologi di lusso per 250mila euro in un parcheggio a Milano: arrestato 18enne

Le forze dell'ordine di Milano hanno arrestato un giovane di 18 anni, originario dell'Egitto, sospettato di essere l'autore di due violente rapine ai danni di turisti stranieri. Gli episodi si sono verificati nel parcheggio "parking Meda", situato nel cuore della città. Le vittime, un turista francese e un giapponese, sono state derubate di orologi dal valore complessivo di oltre 250mila euro.

Le rapine di orologi a Milano: come agiva il ladro

Il giovane rapinatore, in entrambe le occasioni, si è avvicinato alle vittime con dei complici non ancora identificati, utilizzando una scusa per attaccarle. Il primo episodio, avvenuto il 1° maggio, ha visto un turista francese di 30 anni derubato di un Rolex dal valore di 30mila euro. Il secondo episodio, accaduto il 6 giugno, ha coinvolto un turista giapponese di 60 anni, privato di un prezioso orologio Richard Mille del valore di circa 228.000 euro.

Decisive per l'arresto le telecamere di sorveglianza

Le indagini, condotte dai "Falchi" della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura per i Minorenni di Milano, sono giunte all'identificazione del giovane sospettato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e ai controlli stradali effettuati dalla polizia. Dopo i colpi, l'indagato aveva lasciato temporaneamente l'Italia per evitare l'arresto.

Il rapinatore rintracciato e arrestato al rientro in Italia

Il giovane è stato localizzato al suo rientro in Italia, quando è stato registrato il suo passaggio alla frontiera di Ventimiglia. Successivamente, è stato rintracciato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove la polizia ha eseguito l'arresto. Attualmente, il giovane è detenuto presso l'Istituto Penale per Minorenni di Firenze in attesa di ulteriori sviluppi sul caso.

La ricerca dei complici è ancora in corso

Le autorità continuano le indagini per identificare i complici del giovane, che hanno partecipato alle rapine. I poliziotti restano impegnati nella ricerca di ulteriori elementi per portare a compimento l'indagine.