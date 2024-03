Rapine in serie a Milano: arrestati 7 membri della "eco-banda"

Una serie di 16 rapine identiche nel centro di Milano, avvenute tra marzo e novembre 2023, è attribuita alla stessa "eco-banda". Come riporta MilanoToday, utilizzavano biciclette e monopattini elettrici per raggiungere i negozi di abbigliamento, bar e ristoranti. Sei uomini tra i 46 e i 57 anni e una donna di 47 sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo, su un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Milano. I ladri, attraverso rapine simili, forzavano le porte dei negozi, rubavano casse e casseforti utilizzando anche nei casi più complicati il flessibile. All'esterno, un complice aspettava con un'auto per portare via gli oggetti più pesanti. Gli obiettivi subivano danni consistenti, con i furti che variano da poche centinaia a migliaia di euro.

Le indagini: la svolta grazie a due guardie giurate

I detective del commissariato centro hanno identificato i criminali incrociando filmati di sorveglianza, tabulati telefonici e intercettazioni. L'abilità della banda nel camuffarsi ha “ha impedito per molti mesi agli investigatori di dare un’identità alle varie figure” sottolineano le autorità. La svolta si è verificata tra fine settembre e inizio ottobre, quando due guardie giurate hanno notato due ladri uscire da un ristorante e salire su un furgone, annotando parte della targa. Pochi giorni dopo, un volante della Polizia di Stato ha sorpreso uno dei ladri in flagrante mentre tentava di forzare la porta di un minimarket in via Vincenzo Monti. Incrociando dati dalle banche dati della polizia, foto sui social e immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti hanno identificato i presunti colpevoli, conducendo agli arresti nelle ultime ore.