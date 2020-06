Rapine, polizia arresta banda di "trasfertisti" palermitani



La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla procura, ha eseguito a Palermo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque "trasfertisti" palermitani accusati di 3 rapine consumate (e di un tentativo di rapina) in danno degli istituti "UBI Banca" e commesse nel capoluogo lombardo tra maggio e agosto 2019.



I 'colpi' hanno fruttato complessivamente oltre 297 mila euro. A condurre le indagini gli agenti della Squadra mobile di Milano in collaborazione con i colleghi di Palermo.