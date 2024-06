Rapine sui Navigli con spray urticante, 4 arresti

Due egiziani di 19 e 18 anni e due connazionali minorenni di 17 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri per una rapina e una tentata commesse nella notte in zona Navigli. Intorno alle 3.20 i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Gabriele D'Annunzio per la segnalazione di due fratelli di 30 e 28 anni aggrediti da un gruppetto di giovani di origini nordafricane. Al ragazzo il gruppo ha strappato dal collo la catenina d'oro mentre alla sorella piu' piccola e' stata gettata a terra nel tentativo di rubarle la borsa.

Prova a scappare spruzzando la sostanza urticante contro un militare

Nel frattempo alla centrale operativa di via della Moscova e' girata un'altra chiamata in cui un 28enne aveva denunciato che un gruppetto corrispondente alla descrizione del primo aveva cercato di portargli via l'orologio in via Gola. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno bloccato i quattro ragazzi. Uno di loro provando a scappare ha spruzzato la sostanza urticante contro un militare. I due maggiorenni sono stati portati al carcere San Vittore mentre i due minorenni al cpa del Beccaria. Tutti, irregolari e con precedenti, sono in attesa delle rispettive udienze di convalida.