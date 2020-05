Re Giorgio mette d'accordo tutti: "Armani Privè a Milano, grande segnale"

Consensi trasversali per la scelta di Giorgio Armani di posticipare a gennaio 2021 la sfilata Armani Privè, che non si terrà più come originariamente previsto a Parigi ma nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo a Milano. Una decisione, quella di Re Giorgio, molto apprezzata dal sindaco Giuseppe Sala che nel video messaggio quotidiano su Facebook di ieri ha voluto ringraziare lo stilista. "Siamo una comunita', cerchiamo di stare uniti e di dare tutti il nostro contributo. In particolare parlo di Milano e voglio ringraziare un grande milanese - ha detto -: Re Giorgio come lo chiamano in tanti". "Ieri in un momento importante ha annunciato che la prossima sfilata di Armani prive' verra' fatta a Milano e non piu' a Parigi, e' sempre stata fatta li'. Ecco, cosi' si fa. Grazie Giorgio" ha concluso.

Sulla stessa linea d'onda il governatore lombardo Attilio Fontana: "Giorgio Armani mette l'Italia e Milano al primo posto.La decisione di spostare da Parigi a Milano la sua sfilata, che e' la piu' grande, sia un segnale d'entusiasmo per i lombardi e i simboli vincenti della nostra Regione". "La Lombardia grazie al sostegno delle grandi eccellenze del MadeInitaly - ha aggiunto su facebook Fontana - sara' sempre protagonista della scena internazionale".

Ha commentato la scelta anche il leader della Lega Matteo Salvini: "Giorgio Armani, un grande italiano. Grazie".