Recovery: Fontana, fondamentale coinvolgere enti locali in scelte



Il Pnrr è "una grande occasione che non deve essere persa, la Conferenza delle Regioni ha chiarito come fosse fondamentale che le Regioni, le Autonomie, i Comuni e le Province potessero far parte delle scelte. Ribadiamo anche oggi che riteniamo fondamentale il coinvolgimento degli enti locali se vogliamo che le scelte possano essere messe a terra". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al convegno Anfir-Finlombarda sulle opportunita' del Recovery Fund.



"Come Regione Lombardia abbiamo fatto qualcosa di molto simile a un piccolo Recovery - ricorda Fontana - a maggio dello scorso anno, prevedendo investimenti pubblici per 4,5 miliardi di euro che generavano opere per 9 miliardi. Entro la fine del 2020 sono stati aperti oltre 3000 cantieri. Adesso stiamo portando avanti il resto di questa operazione, le iniziative sono piu' o meno le stesse del Recovery, ci concentriamo su quei filoni".



"Dalla programmazione dei fondi europei che inizia con il settennato 2021-27, Regione Lombardia dovrebbe recuperare risorse maggiori e noi pensiamo che molte di queste verranno dedicate allo sviluppo della formazione", spiega Fontana ricordando il 'gap' di competenze di molti giovani, soprattutto in ambito tecnico, rispetto ai profili professionali richiesti dalle imprese. "La Lombardia e' la regione che piu' forma in Italia, pero' e' in ritardo rispetto ad altre aree dell'Europa che sono, con noi, le piu' competitive. Quindi bisogna fare un salto in questa direzione".



Per Fontana "un altro punto importante per mettere terra le risorse da Recovery Fund e' quello della semplificazione", perche', "oggi i tempi per realizzare un'opera pubblica sono incompatibili con il mondo nel quale viviamo e con i tempi del resto dell'Europa".



