"Recovery Fund di Draghi e assetto istituzionale”: dibattito dei Civici

"Recovery Fund di Draghi e assetto istituzionale”: questo il tema del confronto di domani in occasione dell’assemblea dei soci di Alleanza Civica del Nord, convocata in videoconferenza con piattaforma Google Meet per le ore 9:30.

L'assemblea tra gli altri punti all`ordine del giorno, come la ratifica elenco soci 2021 al 15 maggio, integrazione presidenza, propone il dibattito aperto sul tema di attualità, aperto a simpatizzanti e osservatori.Il dibattito sarà introdotto da Patrizia Ghiazza ed Alberto Grandi, con due relazioni alle quali seguirà il dibattito presieduto da Laura Specchio, capogruppo di Alleanza Civica per Milano in Consiglio comunale. Ad oggi sono previsti inoltre gli interventi di Piero Bassetti, Daniela enelli, Gianantonio Bevilacqua, Pietro Bussolati, Alessia Cappello, Roberto Cociancich, Piercamillo Falasca, Lorenzo Fioramonti, Marco Ghetti, Maria Grazia Guida, Ercole Incalza, Pierfrancesco Maran, Pier Luigi Maravalle, Giuliano Pisapia, Sergio Scalpelli, Claudio Signorile, Bruno Tabacci. QUI IL LINK per partecipare all'assemblea che è aperta a tutti

Gli interventi saranno prioritariamente riservati ai soci che avranno prenotato l’intervento attraverso la mail comunicazione@alleanzacivica.eu e agli invitati proposti dalla Presidenza. La chiusura dell’assemblea è prevista per le ore 12,30.