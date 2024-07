Recuperato il corpo del turista tedesco annegato nel lago di Como

E' stato recuperato a 203 metri di profondita' il corpo del turista tedesco annegato due giorni fa nel lago di Como. Il cadavere e' stato individuato tra Dongo e Piona dai sommozzatori dei vigili del Fuoco che da diverse ore stavano scandagliando i fondali.

Il cinquantenne voleva aiutare a quanto risulta il figlio 12enne in difficoltà. L'allarme era stato lanciato dai familiari, moglie e figli, che erano a bordo dell'imbarcazione: sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco con l'elicottero e il nucleo sommozzatori, ma il turista non è stato individuato per diversi giorni.