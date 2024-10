Recurrent Energy punta sull’Italia: 1 GW in operation entro il 2027



Recurrent Energy, società controllata di Canadian Solar e Blackrock leader globale nello sviluppo, nella proprietà e nella gestione di progetti fotovoltaici e di stoccaggio di energia solare, punta sull’Italia e prevede di porre in operation circa 1 GW entro il 2027. Presente in 27 paesi, in 6 continenti e con 15 anni di esperienza nel settore rinnovabile, è una delle piattaforme su scala industriale più grandi e geograficamente diversificate al mondo. Da sempre impegnata in pratiche sostenibili per ridurre al minimo l’impatto ambientale, integrando i criteri ESG in ogni aspetto delle sue attività, mira a fornire soluzioni energetiche che guidino la crescita economica e contribuiscano a un futuro più sostenibile per tutti. Uno dei punti di forza dell’azienda è la sua solidità finanziaria, sostenuta dal colosso degli investimenti Blackrock, tra i più importanti asset manager al mondo.

Progetti in Italia: verso una crescita sostenibile

A inizio ottobre, in occasione della visita nella sede milanese di via Bernina del top management globale, sono stati annunciati importanti obiettivi sia sul fronte internazionale sia su quello del nostro Paese. I progetti fotovoltaici su scala nazionale attualmente ammontano a circa 2,5 GW e quelli di storage a circa 10 GWh, ma l’obiettivo è portare in operation entro il 2027, 500MW di PV e 2 GWh di BESS, per un valore di un miliardo. Entro la fine del 2024 la società prevede di avere 124 MW in operation (7 progetti in tre Regioni – Sardegna, Sicilia e Lazio) e due cantieri aperti in Sicilia e Piemonte, primo impianto in una regione del Nord. Nella strategia di Recurrent Energy, l’Italia, grazie al suo mercato maturo e alla sua filiera esperta, soprattutto nel solare, è uno dei Paesi capofila della regione EMEA, con un totale di 74 progetti in 13 diverse Regioni. Presente nel nostro Paese dal 2016, a oggi conta più di 50 persone a cui se ne aggiungono altre 25 dislocate sui cantieri del territorio nazionale.

Ricci (Recurrent Energy): "Aperti a partnership e collaborazioni"

In Italia la società guidata dal General Manager Filippo Ricci ha impianti per 125 MW, di cui 90 già operativi e gli altri in via di completamento. Nonostante il top management dichiari di non avere necessità di partnership in questa fase, non le esclude, e anzi si dice aperto alla valutazione di possibili fusioni e acquisizioni. Sul fronte delle collaborazioni, non mancano quelle con svariati atenei italiani, da nord a sud del Paese, con l’obiettivo di attrarre talenti e di coinvolgere sempre di più donne in questo settore.