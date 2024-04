Red Box, la nuova serata della domenica al Republic Club Milano

Parte domani, 7 aprile, la nuova serata milanese che promette di aggiungere una scintilla di vivacità alla vita notturna della metropoli meneghina. Si chiama "Red Box” e si terrà in uno dei locali più prestigiosi della città, il Republic Club di Milano, in Piazza della Repubblica 12.



"Red Box” - comunica Woom Communication in una nota - nasce come risposta alla crescente richiesta di un'alternativa coinvolgente per le serate domenicali. Il suo formato mensile mira a offrire un'esperienza unica e memorabile per concludere il fine settimana in grande stile: "Come in our Sunday Red Box” è l'"invito” per immergersi in un'atmosfera vibrante, dove la musica e il divertimento si fondono in un mix equilibrato.

Red Box, da Greta La Medica ad Ain’t George

La serata prenderà il via alle 22:00 con l'esibizione di Greta La Medica, una figura iconica nel panorama musicale milanese che, con la sua straordinaria interpretazione della Musica Old Italian, trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso le sonorità e le emozioni della tradizione italiana. Verso le 00:30, il palco sarà animato dal ritmo travolgente della tech house, grazie al talento di Ain’t George, rinomato DJ sempre del panorama milanese.



"Red Box" si propone come un evento "friendly", dedicato a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Vogliamo sottolineare che la nostra serata è aperta a tutto il mondo LGBT+ Transgender e a tutti, senza distinzioni, perché crediamo che la diversità sia la vera bellezza della vita, ciò che realmente affascina.