Red Hot Chili Peppers a Milano il 2 luglio

Tour 2023 per i Red Hot Chili Peppers: c'è anche una data italiana a Milano: la band di Anthony Kiedis suonerà domenica 2 luglio agli I-Days all'Ippodromo Snai La Maura. La rock band porta in tour i due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022: 'Unlimited Love' e 'Return of the Dream Canteen'.