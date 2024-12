Redditi a Palazzo Marino: Annarosa Racca si conferma la più ricca, Sala e Bardelli seguono

Pubblicate sul sito del Comune di Milano le dichiarazioni dei redditi relative al 2023 dei consiglieri ed assessori comunali. Chi ha guadagnato di più? E chi di meno? La regina dei redditi a Palazzo Marino è ancora una volta Annarosa Racca, consigliera comunale della Lega e presidente di Federfarma Lombardia. Nel 2024, la sua dichiarazione dei redditi riferita al 2023 segna un imponibile di 780.244 euro, in calo rispetto agli anni precedenti (952.982 euro nel 2023 e 824.239 euro nel 2022).

Al secondo posto tra i più ricchi del Comune di Milano si trova il sindaco Giuseppe Sala, con un reddito imponibile di 534.106 euro, in aumento rispetto all’anno precedente (510.883 euro). Il terzo gradino del podio spetta a una "new entry": l'assessore alla Casa, Guido Bardelli, che ha dichiarato 407.178 euro.

Gli altri in classifica: dai membri della Giunta ai consiglieri

Appena fuori dal podio, annota il quotidiano Il Giorno, si posiziona Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e dirigente di banca, con un reddito di 303.538 euro. Al quinto posto troviamo il consigliere comunale Manfredi Palmeri (lista Bernardo), che ha dichiarato 271.903 euro. Seguono Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra nel 2021, con 178.902 euro.

Tra coloro che superano i 100 mila euro di reddito, in Giunta spiccano la vicesindaco Anna Scavuzzo (110.534 euro) e, in Consiglio comunale, Bruno Ceccarelli del Partito Democratico (125.610 euro), Gianluca Comazzi di Forza Italia (101.844 euro), Enrico Fedrighini degli ambientalisti (102.029 euro), Marco Fumagalli (100.248 euro) e Mauro Orso (144.961 euro) della lista Sala, oltre a Chiara Valcepina di Fratelli d’Italia (113.458 euro).

Le dichiarazioni più basse: Radice e Sardone

All’estremità opposta della classifica, Gianmaria Radice, dei Riformisti, registra un reddito di 11.831 euro, la cifra più bassa dichiarata a Palazzo Marino. Silvia Sardone della Lega, ha un imponibile italiano di soli 538 euro. Ma percepisce il suo reddito principale come europarlamentare in Belgio (7.145 euro al mese), in linea con gli altri eletti a Bruxelles.

Sala, nel patrimonio si è aggiunta una barca da 24 cavalli

Il sito del Comune consente di esaminare anche la situazione patrimoniale dei membri dell’amministrazione. Il sindaco Sala dichiara l'acquisto di uno scooter immatricolato nel 2024 e di un’imbarcazione da diporto da 24 cavalli immatricolata nel 2017, un Boston ormeggiato in Liguria. Entrambi sono nuovi acquisti rispetto al 2023, quando nella sua dichiarazione patrimoniale non risultavano né il motoveicolo né la barca. Quanto al suo stipendio, Sala ha visto un incremento costante negli ultimi anni, a seguito della legge di Bilancio 2022: dai 134.739 euro del 2022 ai 147.645 euro del 2023, fino ai 151.800 euro del 2024.