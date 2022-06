Reddito di cittadinananza, M5S: "Lombardia lascia a casa 107 navigator"

«Pur di affossare il reddito di cittadinanza, Regione Lombardia è pronta a lasciare a casa senza lavoro 107 navigator": la denuncia arriva dal consigliere regionale M5S Dino Alberti. Che prosegue: "Lavoratori formati e pronti per supplire alle carenze d’organico dei centri per l’impiego, la cui unica colpa è quella di essere stati assunti nell’ambito di una legge del Movimento Cinque Stelle".

Navigator, Cinque Stelle contro la scelta di Regione Lombardia

Alberti prosegue: "Sappiamo che mancano lavoratori per i centri dell’impiego, dal momento che il bando per assumerne 1300 compirà due anni il prossimo mese d’agosto. Sappiamo che presto 538 navigator di cinque regioni, di cui 107 in Lombardia, resteranno senza un contratto di lavoro. Sappiamo anche quanto il centrodestra, che governa Regione Lombardia, ami riempirsi la bocca con parole quali: lavoro, impiego, ripartenza. Verrebbe logico approfittare dell’esperienza di questi ex navigator, tutti giovani laureati con ottimi voti, per colmare un vuoto che Regione Lombardia in questi anni non ha saputo colmare. Invece, pur di screditare il reddito di cittadinanza e tutto ciò che lo riguarda, il governo regionale pare aver deliberatamente deciso di lasciare sul tristemente noto divano, ragazzi e ragazze laureati e già formati e pronti a lavorare. Magari poi si lamenteranno se gli stessi saranno costretti a far ricorso agli ammortizzatori sociali per pagare l’affitto o la spesa".

Navigator, Alberti (M5S) presenta richiesta di audizione in Commissione

Il pentastellato conlude: "Ho presentato richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive per andare a fondo della questione, ma finora la Lega non ha voluto dar seguito a questa richiesta. Lo scorso settembre avevo interrogato la Giunta per conoscere l’esito del bando finalizzato all’assunzione di 1300 dipendenti per i centri dell’impiego, ma la risposta non è stata soddisfacente, motivo per cui depositerò una nuova interrogazione, per sapere se si è chiuso e se queste persone sono operative".