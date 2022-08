Reddito di cittadinanza, dichiara 8 figli ma ne ha solo due

Cosa non si fa per avere il reddito di cittadinanza. Le truffe e gli abusi scoperti in questi mesi sono sempre diversi e spesso anche ingegnosi (oltre che illegali, ovviamente). Questa volta c'è stata una moltiplicazione dei figli. E' il caso riportato dall'edizione di Bergamo del Corriere della Sera, scoperto dal Comune di Treviglio che ha depennato 22 percettori del reddito di cittadinanza dopo i controlli anti furbetti. In particolare c'è statao un signore che per rientrare nei parametri che gli hanno permesso di percepire il reddito di cittadinanza ha moltiplicato i figli, dichiarando di averne otto mentre invece sono due.

Reddito di cittadinanza, 29 cancellazioni per chi non ne ha diritto

"Attraverso il controllo della dichiarazione Isee e la situazione anagrafica - precisa il vicesindaco con la delega ai Servizi sociali Pinuccia Prandina - nel 2020-2021 avevamo gia' segnalato 49 difformita'. Da queste erano derivate 29 cancellazioni. Abbiamo poi proseguito il lavoro di verifica e dal 1 gennaio al 6 luglio in base ai nostri riscontri il reddito di cittadinanza e' stato revocato ad altre 22 persone". Diverse le motivazioni per la cancellazione e tra queste la principale e' il mancato requisito di residenza. La legge richiede la presenza in Italia da 10 anni di cui 2 continuativi. Un parametro non sempre semplice per i comuni da verificare. C'e' stato pero' anche il caso limite di una persona che aveva moltiplicato i figli, da due a otto, per rientrare nei parametri Isee e ottenere la misura. A preoccupare il Comune c'e' l'aumento costante dei percettori del reddito di cittadinanza.