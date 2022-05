Reddito di cittadinanza, truffa: cinque arresti a Cremona

Altri cinque arresti sono stati eseguiti dalla guardia di finanza di Cremona nell'ambito della quarta tranche dell'inchiesta della procura di Milano su una maxi truffa da oltre 21 milioni di euro sul reddito di cittadinanza. Il gip Teresa De Pascale ha ordinato la custodia cautelare per tre egiziani e due romeni che - secondo l'accusa - tra l'aprile 2020 e il novembre 2021, in concorso, hanno presentato 208 istanze di reddito di cittadinanza e 311 di reddito di emergenza a di romeni non residenti in Italia. La somma ricevuta illecitamente dadi falsi beneficiari e' di oltre 600.000 euro. Tra gli arrestati risultano esserci anche due titolari di Caf di origine egiziana ai quali altrettanti giovani romeni procuravano la documentazione per ottenere in maniera illecita i contributi previsti delle due misure di sostegno. Per ogni pratica svolta i nordafricani ricevano 10-15 euro.

