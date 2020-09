Referendum: Salvini vota a Milano, "ho confermato il si'"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha votato per il referendum sul taglio dei parlamentari nel seggio di via Piero Martinetti a Milano. L'ex ministro e' arrivato nel seggio attorno alle 12. Nel voto per il referendum "per coerenza ho confermato il si' che avevo dato piu' volte in Parlamento".

Regionali: Salvini, non usero' voto a livello nazionale

"Da domani sono di nuovo in ufficio a prescindere dal risultato elettorale. Non e' un dato che usero' a livello nazionale, si eleggono mille sindaci, sette governatori. Sono due belle giornate, ho buone sensazioni", ha detto Matteo Salvini, all'uscita del seggio di via Martinetti. "E' una bella giornata come ieri - ha aggiunto Salvini - di partecipazione, di vita, di democrazia e poi come sempre decidono i cittadini. Sono sette Regioni che vanno al voto, partiamo da cinque Regioni a due per il centrosinistra e sono fiducioso che questa sera ci saranno piu' governatori e piu' consiglieri della Lega e del centrodestra rispetto settimana scorsa".

Milano: Salvini, entro autunno candidato sindaco centrodestra

"Entro l'autunno sara' giusto partire. Noi partiamo a prescindere" dalla decisione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di ricandidarsi o meno. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dell'avvio della campagna elettorale del centrodestra e dell'individuazione del candidato sindaco per Milano. "Proporremo a Milano e ai milanesi, cosi' come a Roma, un'idea di citta' e di futuro diverse da quelle di Sala e della Raggi. A prescindere dal fatto che si ricandidino loro. Non scelgo in base a quello che fanno gli altri. Ho incontrato parecchi imprenditori e manager senza tessera di partito in tasca, culturalmente vicini alla Lega e al centrodestra", ha concluso Salvini all'uscita dal seggio dove ha votato per il referendum